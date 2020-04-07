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Manisa'da sosyal mesafe kurallarını ihlal edenlere ceza

Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

07.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:00
Manisa'da sosyal mesafe kurallarını ihlal edenlere ceza
Manisa 'nın Salihli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Denetimler sırasında bir iş yerinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, alkol aldıkları tespit edilen 3 kişiye, kişi başı 3 bin 150 lira ceza yazıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Salihli, Manisa, Güncel
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