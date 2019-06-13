13.06.2019 17:31
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Manisa'da sosyal ve yenilenebilir enerji kooperatif modeli konuşuldu

Manisa

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'de 'Sosyal Kooperatif ve Yenilenebilir Enerji Kooperatif' modeline ilişkin farkındalığın arttırılması, desteklenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Manisa Ticaret ve Sanayi Odasında 'Kooperatifçilik...

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'de 'Sosyal Kooperatif ve Yenilenebilir Enerji Kooperatif' modeline ilişkin farkındalığın arttırılması, desteklenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Manisa Ticaret ve Sanayi Odasında 'Kooperatifçilik Semineri' gerçekleştirildi.

Seminere, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri Hasan Ünal, Mustafa Pala, Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanları Melih Toprak, Nilay Özlem Türkmen, TKDK İl Koordinatörü Uğur Uslu, TKDK Kıdemli Başvuru Kabul Uzmanı Vacit Günezer, Manisa TOBB Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Murat Koçtürk, Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisi Koordinatör Vekili Cansu Uyar ve Manisalı iş insanları katıldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının hizmet binasında gerçekleşen seminerin açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Mustafa Pala, "Tüm kalkınan ve kalkınmakta olan ülkeler gibi bizde kooperatiflere dört elle sarılmalıyız. 44 yıldır aralıksız kooperatifçilik yapıyorum. Hiçbir zaman umutsuzluğa düşmedim. Mustafa Kemal Atatürk; 'Umutsuz bir durum yoktur. Umutsuz inşalar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yetirmedim' demiştir. Ülkemiz adına Atatürk Kooperatifçiliğin A'sıdır diyebiliriz. Ülkemizde kooperatifçiliğin gelişmesinde Atatürk'ün yaptığı büyük katkılar vardır. Her konuda olduğu gibi kooperatifçilikte de yolumuzu Atatürk'ün düşüncelerinin güçlü ışığı aydınlatıyor. Benim anlayışıma göre hayat, eğitim, üretim ve paylaşım sürecidir. Kooperatiften uzak duranlar, başarısız kooperatifleri örnek gösterenler çok çevremizde. Kooperatifi araç gibi düşünün. Ehliyetsiz birine aracı verirseniz tabi kaza yapar. Bu kaza kooperatifçiliğin suçu değildir. Yeniden kooperatifçilik demeliyiz. Kırsal kesimin kalkınması, tarımın gelişmesi kooperatiflerle olur. Tüm kalkınan ve kalkınmakta olan ülkeler gibi bizde kooperatiflere dört elle sarılmalıyız. Enerji kooperatifleri kurup fişimizi güneşe takmalıyız" dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Hasan Ünal, seminerin ikinci oturumda yaptığı konuşma ile kooperatifçiliğin ülkemiz açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Ünal, "Türkiye'nin çalışma hayatı ve varlığını göz önünde bulunduracak olursak birleşmeden dolayı fayda ve menfaatlerin çok büyük olacağına şüphe yoktur. Bu yüzden kooperatifçilik çok önemlidir. Günümüzde ABD ve birçok gelişen Avrupa ülkesi başta olmak üzere kooperatifçilikten faydalanmaktadırlar. İnsan soyu var oldukça kooperatifçilik günümüzde kalkınmanın etkili aracı olarak önemimi koruyacaktır. Bu yüzden ülke olarak kooperatifçiliğe gerekli önemi verip birlik olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Murat Koçtürk moderatörlüğünü yaptığı seminerde Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanları Melih Toprak, Nilay Özlem Türkmen, TKDK Kıdemli Başvuru Kabul Uzmanı Vacit Günezer ve Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisi Koordinatör Vekili Cansu Uyar katılımcılara 'Sosyal Kooperatif ve Yenilenebilir Enerji Kooperatif' modeli ile ilgili sunum yaptılar. - MANİSA
Kaynak: İHA
ticaret, yenilenebilir enerji, kooperatif, manisa, Ekonomi

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