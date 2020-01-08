Manisa'da, takla atan kamyonetin sürücüsü öldü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu sürücü Ramazan Uysal (50), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Poyrazdamları Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Poyrazdamları Mahallesi istikametinden Yağbasan Mahallesi yönüne giden Ramazan Uysal yönetimindeki 45 ABD 375 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Uysal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İki çocuk babası olduğu öğrenilen Ramazan Uysal'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.