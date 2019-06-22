22.06.2019 12:19
Haberler » Güncel » Haber

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Manisa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün park halindeki başka bir minibüse çarparak, devrilmesi sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün park halindeki başka bir minibüse çarparak, devrilmesi sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre 20 tarım işçisini taşıyan M.S'nin (50) kullandığı 45 J 4845 plakalı minibüs, Şeyh Sinan Mahallesi Ali Koç Caddesi üzerinde yokuş çıkarken iddiaya göre, şanzıman arızası nedeniyle kontrolden çıkarak geri manevra yaptı.
Yol kenarında park halindeki 45 ZE 771 plakalı minibüse çarpan araç, devrildi.
Olayda yaralanan 13 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı.
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Suriye uyruklu Fidda Elharun'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, diğer yaralılar ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Sürücü, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Manisa , İşçi , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:56 Yağışlar raftingcileri sevindirdi - DÜZCE
13:56 Develi'de Yağmur Etkili Oldu
13:56 SULTANGAZİ'DE APARTMAN ÖNÜNDE TEMİZLİK YAPAN KADINA TACİZ
13:56 Nevşehir'de kaza 27 kişi yaralandı-2
13:54 Şanlıurfa merkezli 11 milyon liralık dolandırıcılığa 98 tutuklama
13:54 Ordu'da sağanak
13:53 Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti