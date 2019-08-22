Haberler» Güncel» Haber

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 8 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

22.08.2019 12:08 Manisa'da tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 8 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre üzüm kesmeye giden işçileri taşıyan Ahmet Özer'in kullandığı 36 AL 193 plakalı traktör, İzzettin Mahallesi Gediz Köprüsü üzerinden geçtiği sırada römorkla birlikte devrildi.
Kazada, sürücü ile Selda Toprak (18), Gizem Öztürk (17), Aslı Öztürk (16), Melek Türk (15), Evin Türk (38), Zeynep İrem Toprak (17) ve Bayram Sarıkaya (37) yaralandı.

Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza sonrası traktör ve römork, çevredeki vatandaşlar tarafından düzeltilerek yol kenarına çekildi.

Manisa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:06   Hindistan'da Cammu Keşmir propagandalı şarkılar artıyor
14:05   Poşet bile taşıttırmayan hastalık; Karpal Tünel Sendromu
14:04   Otomobille büyükbaş hayvan hırsızlığı
14:04   İsrail'den Filistinli tutuklulara destek gösterisine müdahale
14:04   Güney Kore, Japonya ile istihbarat anlaşmasını iptal etti
14:04   Nevşehir'de tarım işçilerinin zorlu yaşamı 2
14:04   ANTALYA Suriyeli çocuğun üçüncü kattan düşüşü kamerada