Manisa'da tarımda öncelikli hedef 'biyoteknik mücadele'

TÜRKİYE'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin yüzde 90'ının karşılandığı Manisa 'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen biyoteknik mücadele kapsamında çiftçilere 9 milyon liralık hibe desteği ödendi. Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Türkiye 'de biyoteknik mücadele uygulanan iller arasında Manisa'nın birinci sırada olduğunu belirterek, "Bunu yeterli görmüyoruz. Önümüzdeki yıllarda biyoteknik mücadele yapılan alan ve kişi sayısının artırılması öncelikli hedefimiz" dedi.

Türkiye'de çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin yapıldığı Manisa'da, 180 bin dekar bağda uygulanan biyoteknik mücadele (çiftleşmeyi engelleme), Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hibe desteğiyle devam ediyor. Çiftçiler, bağların en önemli zararlısı olarak bilinen 'salkım güvesi'ne karşı mücadelesini kimyasal ilaç kullanmadan, biyoteknik mücadele kapsamında 'tel' ve 'kapsül' adı verilen feromonları bağlardaki asmalara bağlayarak sürdürüyor. Böylelikle kimyasal ilaçların yanlış kullanımını nedeniyle üreticilerin, tüketicilerin ve çevrenin gördüğü zararlar ortadan kaldırılıyor.

Biyoteknik mücadele ile bitkisel üretimde, kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin uygulanması sonrası kimyasal ilaç kullanılmasının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması, tarım ilacı kalıntısı olmayan güvenli gıda elde edilmesi hedefleniyor.

'KİŞİ SAYISININ ARTMASI HEDEFİMİZ'

Üreticilere biyoteknik mücadele için dekar başına 50 lira hibe desteği verildiğini belirten Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, 2019 yılına ait hibe ödemelerinin gerçekleştirildiği ve çiftçilerin hesaplarına toplam 9 milyon liralık ödemenin yapıldığını söyledi. Biyoteknik mücadele yapan üreticilere yapılan destekleme ödemesinden Manisalı tüm bağcıların yararlanmasını istediklerini belirten Öztürk, "Manisa, Türkiye'deki biyoteknik mücadele uygulayan iller arasında birinci sıradadır. Ancak bunu yeterli görmüyoruz, önümüzdeki yıllarda biyoteknik mücadele yapılan alan ve kişi sayısının artırılması öncelikli hedefimizdir" dedi.

ÜRETİCİLER PROJEDEN MEMNUN

Güzelköy Mahallesi'nde üzüm üretimi yapan ve proje kapsamında biyoteknik mücadele hibe desteği alan çiftçilerden Mustafa Turgut (70), "Telleri bağlıyoruz. Bu teller sayesinde bağlarımızda zararlı böcekler, hastalıklar olmuyor. Bağlarımızdan kimyasal ilaç kullanmadan daha verimli ürünler elde ediyoruz. Bence çok güzel bir proje. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Veziroğlu Mahallesi'nde bağı bulunan ve biyoteknik mücadele hibe desteği alan üretici Ahmet Hasuzun (59) da "Bu projeyi çok güzel buluyorum. Bunun daha fazla yayılmasını istiyorum. Çünkü bağlarımıza gerçekten bir faydası var. Bunun devlet tarafından da desteklenmesi çok güzel bir şey" dedi.