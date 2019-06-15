15.06.2019 12:05
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Manisa'da Taşdemir sesleri

Manisa

TFF 2'nci Lig'de yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da, teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetimin, son olarak geçen sezon Samsunspor'u çalıştıran İsmet Taşdemir'le temasa geçtiği iddia edildi.

TFF 2'nci Lig'de yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da, teknik direktör arayışlarını sürdüren yönetimin, son olarak geçen sezon Samsunspor'u çalıştıran İsmet Taşdemir'le temasa geçtiği iddia edildi. Manisa kulübüyle Taşdemir arasında bir görüşme gerçekleştiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü. Samsunspor'a Play-Off oynattıran İsmet Taşdemir, Amed Sportif, Körfezspor, Ankaragücü, Bakspor, Altay ve Ümraniyespor takımlarını da çalıştırdı.


- Manisa
Kaynak: DHA
Büyükşehir Belediyespor, İsmet Taşdemir, Samsunspor, Manisa, Spor

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