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Manisa'da tekvando kursu başlıyor

Yunusemre Belediyespor Kulübü, TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezinde tekvando kursu açıyor.

03.10.2019 12:31Manisa'da tekvando kursu başlıyor
Yunusemre Belediyespor Kulübü, TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezinde tekvando kursu açıyor.

Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezinde çocukları spora yönlendirmek amacıyla 5 - 13 yaş arası çocuklara yönelik tekvando kursu açılacak. Yunusemre Belediyespor Kulübü tarafından verilecek kurs, hafta içi perşembe ve cuma günü 15.00 -17.00 saatleri arasında yapılacak. Kurs ve kayıt işlemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların Yunusemre Belediyesi Spor Kulübüne başvurabileceği bildirildi. - MANİSA

Yunusemre, Spor

Kaynak: İHA

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