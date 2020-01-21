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Manisa'da temizlik işçileri buldukları 90 bin liralık çeki sahibine teslim etti

Manisa'da, temizlik işçileri tarafından çöp konteynerinde bulunan 90 bin lira değerindeki çek, düzenlendiği firmanın yetkilisine teslim edildi.

21.01.2020 20:24 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:18Manisa'da temizlik işçileri buldukları 90 bin liralık çeki sahibine teslim etti
'da, temizlik işçileri tarafından çöp konteynerinde bulunan 90 bin lira değerindeki çek, düzenlendiği firmanın yetkilisine teslim edildi.
Belediyesinde temizlik işçileri olarak görev yapan Hüseyin Bilge, Sabri Baykal, Muzaffer Güvenilir ve Mehmet Demir, Tekstilciler Sitesi'nde çalıştıkları sırada 90 bin lira değerinde bir çek buldu.
İşçiler çeki amirlerine teslim etti, ardından çekin ait olduğu firmaya ulaşıldı.
İşçileri ve çek sahibi firmanın yetkililerini makamında konuk eden Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, hassasiyetlerinden ve güzel davranışlarından dolayı personele teşekkür etti.

Bu tür davranışların herkese örnek olması gerektiğini dile getiren firma yetkilisi Hira Erinöz de işçilere çeyrek altın hediye etti.

Mehmet Demir, Yunusemre, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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