Manisa'da teneke kutuya kafası sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yemek aradığı sırada kafası tenekeye sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
08.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:38
Arpacı Mahallesinde bir sokak köpeği, yemek aramak için kafasını soktuğu tenekenin içerisinde sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Köpek, ekipler tarafından sıkıştığı kurtarılırken, mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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