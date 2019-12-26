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Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

26.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:45 Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
'nın Salihli ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Alaşehir- Gölmarmara yolu Gördes Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gördes yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Soner Uysal (28) yönetimindeki 45 LV 312 plakalı otomobil ile Alaşehir istikametinden Gölmarmara istikametine gitmekte olan H.B.(41) yönetimindeki 63 L 2593 plakalı tır çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu olarak bulunan H.A.(87) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Soner Uysal, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, tır sürücüsü H.B.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
Öte yandan, sık sık kazaların meydana geldiği kavşağa, Aralık ayı başında Karayolları ekipleri tarafından trafik ışıkları konulmuştu.
Behzat Akcan/ipa

Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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