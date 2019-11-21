Haberler » Güncel » Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haber

Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

21.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:57
'nın ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hakan Kahveci'nin kullandığı 35 KD 1023 otomobil Turgutlu Organize Sanayi kavşağında Durmuş Çetiner'in kullandığı 52 K1885 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Burcu Alparslan yaralandı.
Çevredekilerin vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafik tek şeritten verilirken, araçların çekilmesiyle ulaşım normale döndü.
Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:05 Otomobil patpatla çarpıştı: 5 yaralı
21:04 "CHP'li Özkoç, TBMM'deki bütün kadınlardan özür dilemeli"
21:04 İzmir-chp lideri kılıçdaroğlu, izmir'de yurt açılışına katıldı
21:00 2 yaşındaki çocuğu kapıyı kıran komşusu kurtardı
20:59 - Filistinli çocuklar İsrail'i protesto etti
20:50 EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır
20:38 Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:35 İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili ABD Büyükelçiliği'nden açıklama: Üzüntü duyduk
08:16 İçişleri Bakanlığı'nda menzilcilerin kadrolaştığı iddialarına Bakan Soylu'dan yanıt: Bir tane gösterin, bakanlığı bırakacağım
21.11.2019 21:08:27