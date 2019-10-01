Haberler » Güncel » Haber

Manisa'da tır'ın çarptığı yaşlı adam öldü

Manisa'da TIR'ın çarptığı yaşlı adam öldüMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Koçak'a (76), TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

01.10.2019 01:44
Manisa'da TIR'ın çarptığı yaşlı adam öldü
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Koçak'a (76), TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Manisa-Uşak D250 karayolunda meydana geldi. Tanyel Ç. (46) yönetimindeki 34 HK 4102 plakalı TIR, yolun karşısına geçmek isteyen Asım Koçak'a çarptı. Asım Koçak çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savruldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Koçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu arada çarpmanın etkisiyle TIR'ın ön tarafının parçalandığı görüldü. Koçak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
TIR sürücüsü Tanyel Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'da tır'ın çarptığı yaşlı adam öldü

Manisa, Koçak, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
06:02 GÜNDEM ÖZETİNE EK
06:00 Uçaklarda "hava polisi" dönemi başlıyor
04:09 Karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
04:08 Tır'ın çarptığı yaşlı adam öldü
04:07 Kütahya'da manevra yapan tren, çöp kamyonuna çarptı: 3 yaralı
04:06 İki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
04:05 Define ararken göçük altında kalan genç hayatını kaybetti