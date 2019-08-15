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Manisa'da tır, kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Manisa'nın Ahmetli İlçesinde, akaryakıt yüklü tırın kamyona arkadan çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

15.08.2019 17:13 Manisa'da tır, kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı
Manisa'nın Ahmetli İlçesinde, akaryakıt yüklü tırın kamyona arkadan çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara E-96 kara yolunda İsmail Semirgin (58) yönetimindeki 20 HS 788 plakalı akaryakıt yüklü tır, Ahmetli İlçesi Gökkaya Mahallesi kavşağında, Mustafa Gök (55) yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada yaralanan tır sürücüsü İsmail Semirgen, olay yerine gelen AKS ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Semirgen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından tek şeritten trafiğe açıldı.

Ahmetli, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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