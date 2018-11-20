Manisa'da Tır Şoförü İnşaatta Ölü Bulundu

20 Kasım 2018 Salı 14:51



20 Kasım 2018 Salı 14:51

Manisa'nın Soma ilçesinde, bir tır şoförü inşaatta ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bir inşaata dün akşam saatlerinde tuğla getirdiği öğrenilen tır şoförü Yıldöner Cin'in cansız bedeni, sabah saatlerinde mesaiye gelen inşaat işçileri tarafından bulundu.Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Cin'in asansör boşluğundan düştüğüne ilişkin bulgulara rastlandı.Yıldöner Cin'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.