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Manisa'da tırdan alkol çaldığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde bir tırdan hırsızlık yaptığı ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı.

15.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:14Manisa'da tırdan alkol çaldığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı
'nın ilçesinde bir tırdan hırsızlık yaptığı ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İzmir'deki fabrikadan yüklenip 'ya teslim edilmek üzere yola çıkan O.Ö (49) idaresindeki 35 HC 9289 plakalı tırdan paketlenmiş 45 bin 656 kutu biranın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırma sonucu, içkilerin Seyitali Mahallesinde İ.A. tarafından başka bir tıra yüklenip Salihli ilçesine götürüldüğü ve burada dağıtılmak üzere bazı kişilere verildiği tespit edildi.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler O.Ö, A.B, B.U, İ.A, F.Ö ve H.A'yı ve çalınan içkilerle yakaladı.
Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Ele geçirilen içkiler ise firma yetkililerine teslim edildi.

Manisa, Ankara, Kula, Güncel

Kaynak: AA

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