Haberler » Güncel » Manisa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü - Haber

Manisa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Manisa'nın Kula ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.

20.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:52Manisa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
'nın ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.
Eski Selendi Yolu'nun İncesu Mahallesi kavşağında, Mehmet Ö. yönetimindeki 35 ZV 0232 plakalı tır, Hikmet Gülmez (60) idaresindeki 45 RA 1616 plakalı otomobille çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Hikmet Gülmez'in olay yerinde öldüğünü belirledi. Sürücünün eşi Teslime Gülmez (60) ise kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Kazadan yara almadan kurtulan tır sürücüsü Mehmet Ö. gözaltına alındı.

Manisa, Kula, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:05  Hanau nerede? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
20.02.2020 14:08:14