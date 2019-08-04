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Manisa'da toplu taşımaya sıkı denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı emri doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle Manisa merkez ve 15 ilçede hizmet veren toplu yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi.

04.08.2019 15:44 Manisa'da toplu taşımaya sıkı denetim
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı emri doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle Manisa merkez ve 15 ilçede hizmet veren toplu yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi. Denetimlerde, izinsiz yolcu taşımacılığı ve trafik ihlali yapan sürücüler hakkında cezai yaptırım uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, izinsiz yolcu taşımacılığı yapan araçların denetlenmesi noktasında 81 ile talimat gönderdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı trafik zabıta ekipleri de, Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleriyle birlikte Manisa merkez ve 15 ilçesinde eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirdi. Trafik kurallarına uygun hareket etmeyen, belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan araç sürücülerine cezai yaptırım uygulanırken, denetimlerin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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