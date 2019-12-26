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Manisa'da toprak kayması okulun bahçe duvarlarına zarar verdi

Turgutlu'da bir lisede meydana gelen toprak kayması yürekleri ağızlara getirdi.

26.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:28 Manisa'da toprak kayması okulun bahçe duvarlarına zarar verdi
'da bir lisede meydana gelen toprak kayması yürekleri ağızlara getirdi. Son günlerdeki yağış nedeniyle Turgutlu Anadolu Lisesinin olduğu bölgede toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu okulun istinat duvarı ve bölgeye sınır apartmaların bahçe duvarlarında hasar oluştu.

'nın Turgutlu ilçesinde son günlerde yaşanan yağışlar sonrasında Turgutlu Anadolu Lisesi bahçe duvarının dışındaki bölümde göçük meydana geldi.

Turgutlu İlçesi Ergenekon Mahallesi'nde, Turgutlu Anadolu Lisesi ile Hasan Tahsin Sokak üzerindeki evlerin arasında bulunan alanda yağmurun zemini yumuşatması nedeniyle göçük oluştu. Okulun bahçe duvarının dışında yaşanan göçük sonrasında kayan toprak ve enkaz, okulun alt kısmında bulunan bazı evlerin bahçe duvarlarında da hasara neden olurken bir evin bahçesinde bulunan sundurma yıkıldı.

Yaşanan olay sonrasında çöken duvar çevresinde Turgutlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından şerit çekilerek güvenlik önlemi alınırken, öğrenciler ve vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, "Turgutlu Anadolu Lisesinin bahçesinin dış kısmında yaşanan bir göçük olayı var. Olay sonrasında gerekli görüşmeleri yaparak inceleme başlattık. Turgutlu Belediyesi tarafından alanda gerekli çalışmalar başlatıldı. Ayrıca teknik ekipleri tarafından konunun araştırılması ve yapılması gerekenlerle ilgili çalışma başladı. Önceliğimiz vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin huzuru ve şuanda riskli bir durum yok" dedi. - MANİSA

Anadolu Lisesi, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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