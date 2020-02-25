Haberler » Güncel » Manisa'da trafiğe sıkı denetim - Haber

Manisa'da trafiğe sıkı denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, kent merkezinde ana cadde ve bulvarlarda sürekli parklanma yaparak trafik akışını bozan araç sürücülerine göz açtırmıyor.

25.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:43Manisa'da trafiğe sıkı denetim
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, kent merkezinde ana cadde ve bulvarlarda sürekli parklanma yaparak trafik akışını bozan araç sürücülerine göz açtırmıyor.

Kent merkezinde trafik akışını rahatlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, Cumhuriyet Caddesi, İbrahim Bulvarı, İzmir Caddesi ve Mehmetcik Caddesi'nde denetleme çalışmalarını sürdürüyor. Günün erken saatlerinden, gece 24.00'a kadar mevcut cadde ve bulvarlar da görev başında olan ekipler, uzun süreli araç paklanmasına müsaade etmiyor. Vatandaşların da bu konuda duyarlı olmasını rica eden Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, ekiplerin denetimlere devam edeceğini ifade etti. - MANİSA

Cumhuriyet Caddesi, Gökçen, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
25.02.2020 17:54:01