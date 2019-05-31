31.05.2019 15:44
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Manisa'da trafik denetimi

Manisa

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şehzadeler ilçesinde bayram tatili öncesi trafik denetimi gerçekleştirdi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şehzadeler ilçesinde bayram tatili öncesi trafik denetimi gerçekleştirdi.
Yeni Harmandalı Mahallesi ve Manisa - Ankara kara yolu üzerindeki denetimlerde araç sürücülerine bilgilendirme broşürü ve Kadir Gecesi dolayısıyla kandil simidi dağıtıldı.
Ekipler, ayrıca araçtaki yolculara ve çocuklara şoförlerini denetlemeleri için İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve içerisinde trafik kurallarının yer aldığı Sürücü Seyahat Karnesini verdi.
Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, vatandaşı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla yapılan denetimlerde sürücü ve yolculara kazasız bir yolculuk için hatırlatmalarda bulunduklarını ifade etti.
Etkinliğe Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanı Özgür Can, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürü Ali Koyuncu, Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürü Murat Yiğit Yılmaz da katıldı.
Kaynak: AA
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