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Manisa'da trafik kazaları: 2 yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

21.09.2019 15:18Manisa'da trafik kazaları: 2 yaralı
Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre ilk kaza Demirci - Selendi yolu Kavaklıdere mevkinde Demirci yönüne giden Halil İbrahim Türkyılmaz'ın kullandığı 45 DS 675 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Acar (37) yönetimindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralanan Acar, Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Demirci Açık Pazaryerinde meydana gelen diğer kazada da Mustafa Kalan'ın kullandığı 45 PR 288 plakalı motosiklet, 79 yaşındaki Rafet Tortamış'a çarptı.
Tortamış, Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Demirci, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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