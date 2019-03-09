Manisa'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı

Manisa
'nın Saruhanlı
ilçesindeki trafik kazasında biri ağır, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, T.T'nin (57) kullandığı 45 C 4620 plakalı otomobil, Manisa- Akhisar
yolunun Tirkeş Mahallesi kavşağında M.A'nın (51) idaresindeki 45 E 3980 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüsü M.A. ile aynı araçta bulunan F.F.K. (48) ve B.A.K. (57) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Akhisar ve Saruhanlı devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralı F.F.K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Akhisar, Saruhanlı, Manisa, Güncel
Kaynak: AA