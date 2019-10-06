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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

06.10.2019 09:51Manisa'da trafik kazası: 1 ölü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi mevkii Alaşehir-Eşme karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir'den Eşme yönüne giden Mustafa Altın yönetimindeki 45 T 5808 plakalı ticari taksi, karşı yönden gelen Himmet S. yönetimindeki 07 RP 747 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan taksi sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Himmet S.'nin durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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