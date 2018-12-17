Manisa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi
üzerinde seyreden Mehmet Kerim
Koç (26) idaresindeki otomobil, Eski Manisa Yolu üzerinde Bilal Taşçı yönetimindeki 45 ZA 5430 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Taşçı idaresindeki araçta bulunan Meral Taşçı (40) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Cumhuriyet Caddesi,Turgutlu,Manisa
17 Aralık 2018 Pazartesi 08:58