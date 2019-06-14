14.06.2019 13:21
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Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

Manisa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Furkan Köprülüoğlu'nun (21) kullandığı 45 ABJ 766 plakalı motosiklet, İzmir - Ankara kara yolu Avşar Mahallesi kavşağına geldiği sırada Fatma Kamiloğlu (50) yönetimindeki 35 HB 9884 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Köprülüoğlu yaralandı.

Köprülüoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazan anı bir fabrikanın güvenlik kameralarına da yansıdı.
Kaynak: AA
İzmir, Turgutlu, Manisa, Güncel

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