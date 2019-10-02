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Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan tır, trafo merkezinin çevre duvarına çarptı.

02.10.2019 16:54Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan tır, trafo merkezinin çevre duvarına çarptı. Sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu'dan Ankara yönüne giden Ali Esmer (32) idaresindeki 64 AAJ 617 plakalı tır, Avşar Mahallesi Kaynar Mevkisi'nde kontrolden çıktı.
Yolun yan tarafından bulunan trafo merkezi binasının çevre duvarına çarpan tır, duvarı yıkarak içeriye girdi. Trafo binasının şans eseri zarar görmediği kazada sürücü Ali Esmer yaralandı.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Esmer, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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