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Manisa'da trafik kazası: 16 yaralı

Manisa'da servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

06.08.2019 18:31 Manisa'da trafik kazası: 16 yaralı
Manisa'da servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erol Y'nin kullandığı 45 J 1786 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsü, merkez Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahalesi'nde, karşı yönden gelen Kani D. idaresindeki 45 EK 007 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ve minibüsteki 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bu arada savrulan araçların çarptığı yol kenarındaki 2 otomobilde de hasar oluştu.

Şehzadeler, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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