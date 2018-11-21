Manisa'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Turgutlu'dan Ahmetli
ilçesi istikametine giden Selçuk
T. idaresindeki 34 NJ 1545 plakalı otomobil, Akçapınar Mahallesi yakınında önünde seyreden Ferruh Ş'nin kullandığı 03 DN 422 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Otomobildeki Ayşegül Başbarut (33) ve İsmail Şenocak (69), kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Selcan Kuş (21), Taylan Yalta
(41) ile sürücü Selçuk T, 112 Acil Servis
ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyon şoförü Ferruh Ş. gözaltına alındı.
Selçuk,Turgutlu,Manisa
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:48