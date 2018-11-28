Manisa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Manisa
'nın Salihli
ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı. Mehmet Emre
Tel'in (17) kullandığı 45 LR 299 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi
35. Sokak'ta, Salih Durmaz idaresindeki 45 LJ 459 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Tel ile motosikletteki Mustafa Özaslan
(18) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan sürücü Tel, ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:00