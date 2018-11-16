Manisa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Manisa
'nın Salihli
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, T.T. (35) idaresindeki 35 HNK 70 plakalı otomobil, İzmir- Uşak
kara yolu Durasallı Mahallesi yol kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen İ.Ş. (67) yönetimindeki 45 AAL 828 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kavşakta kaza yapan otomobillere, O.K. idaresindeki 35 SF 237 plakalı otomobil ve Y.A'nın (43) kullandığı 45 SC 5416 plakalı otomobil de çarptı.
Zincirleme trafik kazasında, sürücüler Y.A, O.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.G.K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Salihli,Manisa