Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uğur Yakıcı'nın (35) kullandığı 35 SAU 88 plakalı otomobil, İzmir
- Ankara
kara yolu Selvilitepe Mahallesi yol kavşağına geldiği sırada İdris Çetin
(37) yönetimindeki 35 TOH 15 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada her iki otomobilin sürücüleri ve Zeki Mert Yakıcı (3) isimli çocuk yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AATurgutlu
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