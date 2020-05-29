Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

29.05.2020 00:24 | Son Güncelleme: 29.05.2020 00:29
Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Demirer (23) idaresindeki 45 SC 8014 plakalı hafif ticari araç, Uşak-İzmir kara yolu Körez Mahallesi mevkisinde, Ercümet Özdemir'in (43) kullandığı 01 DOZ 91 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, Hüseyin Demirer, İclal Gökdemir (6), Miray Gökdemir (2) ve Hatice Gökdemir (27) ağır yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Manisa’da trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa, Kula, Güncel, Haber

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