Menü
Haberler››3. Sayfa››Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler

Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

18.03.2020 22:57 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:59
Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir-İstanbul karayolunda seyir halinde olan Z.A. (68) yönetimindeki 09 ABP 990 plakalı otomobil ile E.D. (61) idaresindeki 10 Y 0351 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler E.D, Z.A ve araçlarda yolcu konumunda bulunan A.A., S.A. ve C.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kırkağaç, Manisa, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191’e yükseldi Haberler
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı Haberler
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Haberler
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu Haberler
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı Haberler
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Haberler
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Loading