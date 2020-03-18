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Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

18.03.2020 23:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:10
Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir-İstanbul karayolunda seyir halinde olan Z.A. (68) yönetimindeki 09 ABP 990 plakalı otomobil ile E.D. (61) idaresindeki 10 Y 0351 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler E.D, Z.A ve araçlarda yolcu konumunda bulunan A.A., S.A. ve C.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Kırkağaç, Manisa, Güncel

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