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Manisa'da trafik kazası: 6 yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

20.08.2019 11:12 Manisa'da trafik kazası: 6 yaralı
Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Demirci-Salihli kara yolunun 15'inci kilometresindeki Kılavuzlar Mahallesi Çamaşırlık mevkisinde, Halil Çakmak yönetimindeki 45 PB 626 plakalı otomobil, aynı yönde giden Hüseyin Özcan yönetimindeki sepetli motosiklete çarptı.
Kazada sepetli motosiklette bulunan Hüseyin, Mehmet, Zeliha ve Melih Özcan ile otomobildeki Halil Çakmak ile eşi Zühre Çakmak yaralandı.
Bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılara ilk müdahaleleri yapılırken, durumu ağır olan Zeliha Özcan (39) hava ambulansı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Halil Çakmak, Demirci, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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