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Manisa'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

29.01.2020 02:46 | Son Güncelleme: 29.01.2020 03:20Manisa'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak- kara yolu Kovukdere mevkisinde Abdullah Çetin idaresindeki 03 L 2254 plakalı tanker, aynı yönde seyir halinde olan Rifat Şanlı yönetimindeki 42 ACJ 654 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, tehlikeli madde tankeri sürücüsü Abdullah Çetin, çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı.
Çevredekilerin durumu vermesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan ağır yaralı sürücü Çetin, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Uşak-İzmir kara yolu trafiğe iki saat kapandı, yolda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Tankerin kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

Manisa, İzmir, Kula, Güncel

Kaynak: AA

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