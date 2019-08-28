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Manisa'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 12 yaşındaki çocuk öldü, babası yaralandı.

28.08.2019 13:54 Manisa'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'nın Demirci ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 12 yaşındaki çocuk öldü, babası yaralandı.
Alınan bilgiye göre tarlaya çalışmaya giden Ahmet Şimşek'in kullandığı 45 U 1485 plakalı traktör, Çataloluk Çöğürler mevkisinde devrildi.
Traktörün altında kalan Ahmet Şimşek ve oğlu Osman Şimşek yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü Osman Şimşek ile ayağında kırıklar bulunan Ahmet Şimşek, Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Osman Şimşek, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Şimşek'in ölüm haberini alarak hastane önünde sinir krizi geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.
Osman Şimşek'in Manisa'da okuduğu, yaz tatili için köyüne geldiği, 10 gün sonra doğum gününü kutlamaya hazırlandığı ifade edildi.

Osman Şimşek, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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