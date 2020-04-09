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Manisa'da traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde, sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü Ahmet Halis Güler (81) yaşamını yitirdi.

09.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:56
Manisa'da traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü
Manisa 'nın Salihli ilçesinde, sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü Ahmet Halis Güler (81) yaşamını yitirdi.

Kaza, Durasıllı Mahallesi yakınlarında, meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durasıllı istikametinden, Beylikli istikametine toprak tali yoldan giden Ahmet Halis Güler yönetimindeki 60 DA 047 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Güler, devrilen traktörünün altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altından çıkarılan Güler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Güler'in cesedi jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazada hayatını kaybeden Güler'in Beylikli Mahallesi'nde ikamet ettiği, 4 çocuk babası olduğu ve 1 dönem de muhtarlık görevi yaptığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Halis Güler, Manisa, 3. Sayfa
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