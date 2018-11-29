Manisa'da Tübitak 4007 Bilim Şenliği

Manisa
'nın Demirci
ilçesinde lise öğrencilerince hazırlanan buluşlar, TÜBİTAK 4007 bilim şenliğinde sergilendi. İbrahim Ethem
Akıncı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ticaret ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen şenliğe Kaymakam Mutlu Akyol
, Belediye Başkanı Selami Selçuk
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş
ve kurum amirleri katıldı.
TÜBİTAK Bilim Şenliği programında öğrenciler hazırladıkları birbirinden ilginç icatları kurdukları stantlarda katılımcılara tanıttı. Bilim şenliğinde en ilgi çeken proje ise labirentte sensörle yön bulan araç oldu.
Kültür merkezi girişinde kurulan astronom istasyonunda katılımcılara ve öğrencilere uzay görüntüleri izletildi.
Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Selami Selçuk, "Öğrencilerimizin, bilime yönelmeleri açısından düzenlenen bu tür programlar çok önemli. Devletimiz büyüdükçe çocuklarımız ve öğrencilerimiz yeni imkanlara kavuşacaktır." dedi.
29 Kasım 2018 Perşembe 16:41