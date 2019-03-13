Manisa'da Tüfekle Başından Vurulan Kişi Öldü

Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde, aralarında husumet bulunanlar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ilgınköy Mahallesi'nde ikamet eden N.G (77), alacaklı olduğunu iddia ettiği Süleyman Keskin
'in (53) evine giderek borcunu ödemesini istedi.
Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sırasında N.G'nin tüfekle ateş etmesi sonucu başından vurulan Keskin
olay yerinde hayatını kaybetti. Süleyman Keskin
'in cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
N.G. ise jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.
Keskin, Alaşehir, Manisa, Güncel
Kaynak: AA