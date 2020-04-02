Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Manisa'da tuvalet kağıdı yüklü TIR alev alev yandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, tuvalet kağıdı yüklü TIR'ın dorsesi alev aldı.

02.04.2020 00:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 00:24
Manisa'da tuvalet kağıdı yüklü TIR alev alev yandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, tuvalet kağıdı yüklü TIR'ın dorsesi alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle söndürülürken, TIR ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde İzmir- Ankara Karayolu, Salihli Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Kula istikametinden Salihli yönüne giden Savaş Çalık yönetimindeki 42 HC 338 plakalı tuvalet kağıt yüklü TIR'ın dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, TIR'ı yolun kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, alev topuna dönen TIR'a müdahale etti.Bölge trafik ekipleri yol güvenliğini alırken, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR sürücüsü olayı yara almadan atlatırken, Ankara- İzmir yolu kısa süreliğine trafiğe kapalı kaldı. Yangın nedeniyle  TIR kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Salihli, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Manisa'da tuvalet kağıdı yüklü TIR alev alev yandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Isparta’daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu Haberler
Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var? Haberler
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada toplanan bağış miktarı netleşti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti Haberler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti Haberler
Habertürk canlı yayını fena karıştı! Konuk programı terk etti
Vali Karaloğlu: 95 korona vakamız ve 3 can kaybımız var Haberler
Vali Karaloğlu: 95 korona vakamız ve 3 can kaybımız var
Fransa’da korona kabusu büyüyor! Bir günde 509 kişi öldü Haberler
Fransa'da korona kabusu büyüyor! Bir günde 509 kişi öldü
Türkiye’de virüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu Haberler
Türkiye'de virüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

00:52: Ambulansı kaçıran şüpheli  serbest bırakıldı - Haber 00:50: (TEKRAR) Bakan Koca: "Seyahat kısıtlaması daha da yoğunlaştırılacak" - Haber 00:49: Manisa'da tuvalet kağıdı yüklü TIR alev alev yandı - Haber 00:47: Kar yağışı kenti beyaza bürüdü - Haber 00:46: Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı - Haber 00:27: Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu - Haber 00:08: İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var? - Haber 23:40: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti - Haber 23:23: California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayını terk etti - Magazin 22:42: Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var - Haber 22:34: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi - Haber