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Manisa'da üreticileri sevindirecek gelişme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik hibe destekli örtü altı yetiştiriciliği (sera) ve meyve fidanı dağıtımı için başvuru tarihini tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattı.

20.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:28
Manisa'da üreticileri sevindirecek gelişme
Manisa Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik hibe destekli örtü altı yetiştiriciliği (sera) ve meyve fidanı dağıtımı için başvuru tarihini tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle yaşanan aksaklıklardan üreticilerin mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aldığı önlemler kapsamında yürütmeye devam ediyor. Dünyayı saran korona virüs dolayısıyla sosyal yaşamda hayatın sekteye uğramasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin herhangi bir sebepten dolayı mağduriyet yaşamaması için aldığı önlemlerin yanında yaptığı uygulamalarla da hem vatandaşların hem de üreticilerin yanında yer almaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesinin özellikle kırsal bölgelerde üretimi geliştirmek, üreticinin gelirlerini arttırmak ve organik üretime katkı sağlamak adına hayata geçirdiği yüzde 75 hibe destekli sera projesinde Alaşehir, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Sarıgöl, Soma, Selendi, Demirci ilçelerinde 100 adet sera dağıtımı gerçekleştirilecek. Çiftçiye destek amaçlı 'Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca Manisa İlinde yaşayan çiftçi ailelerini meyve yetiştiriciliği için teşvik amaçlı mahallelerin iklim özellikleri ve coğrafik konumuna dikkat edilerek 17 ilçede yüzde 75'i Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından hibe ve yüzde 25 çiftçi katılım payı olacak şekilde zeytin, ceviz, badem, ayva ve cennet hurması fidanı desteği yapılacak. Bu projelere ek olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çilek üretim alanlarında, örtü altı sistemi kurulması projesi kapsamında Köprübaşı, Salihli, Yunusemre ve Gölmarmara ilçelerinde yüzde 75 hibe, yüzde 25 çiftçi katılım payı ile 50 adet örtü altı sistemi dağıtımı yapılacak. Üreticiler yapılacak hibe destekli fidan ve sera dağıtımı için Manisa Büyükşehir Belediyesi internet sitesi, koordinasyon şube müdürlükleri ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan bilgi alabilirler. Geçtiğimiz hafta başlayan başvurular, korona virüs salgını dolayısıyla 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, hibe destekli projelerden faydalanmayı hedefleyen üreticilerin başvuru tarihlerini geçirmeden gerekli adımları atması istendi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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