Haberler » 3. Sayfa » Manisa'da uyuşturucu çetesi çökertildi - Haber

Manisa'da uyuşturucu çetesi çökertildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında İran uyruklu şahısların da yer aldığı çete çökertildi.

30.11.2019 22:11 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:16Manisa'da uyuşturucu çetesi çökertildi
'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında uyruklu şahısların da yer aldığı çete çökertildi. Operasyonda yakalanan 1'i kadın 2 İran uyruklu olmak üzere 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Komutanlığına bağlı İstihbarat Timi ekipleri uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yapılan çalışmada Ekim ayında otobüs ile yolculuk yapan Fatime T. adlı kadın yolcunun bebek çantasından 1 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında soruşturmayı derinleştirdi.

Olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen Serdar T. ve Yılmaz E. ile Van ilinden gelen Fazıl E.'nin metamfetamin getirip Salihli'deki Serdar T.'ye teslim edeceği bilgisi alan jandarma ekipleri, 64 BM 203 plakalı şüpheli aracı ilçe merkezinde durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Vicdan' ile arama yapan ekipler, bin 14 gram metamfetamin ele geçirirken araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan İran uyruklu Manıjeh H., Ali Akbar Velayatı S. diğer şüpheliler Yılmaz E. ve Fazıl E. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si İran uyruklu 5 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Jandarma, Manisa, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:04 5 otomobil birbirine girdi: 4 yaralı
22:57 Malatya'da bir garip olay! Kaza mı, kavga mı?
22:34 Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi yakalandı
22:30 Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 8 gözaltı
22:21 Maddi hasarlı kazada polisi şüpheye düşüren olay
20:44 AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor
17:18 Miras kavgasında eniştesini öldürdü
17:11 Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
11:02 Cenaze törenine giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
10:28 Hakkari şehidinin emaneti, yıllar sonra acılı annesine teslim edildi
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
09:39 Esenler Otogarı'nda kadın müdür, firmasının peronlarını bölen duvarları "Satışları engelliyor" deyip çekiçle yıktı
30.11.2019 23:21:54