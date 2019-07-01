01.07.2019 11:17
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa

Manisa'nın Demirci ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bin 500 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa 'nın Demirci ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bin 500 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gelen istihbaratlar doğrultusunda Hint keneviri yetiştirdiğinden şüphelenilen şahısları takibe alan ekipler, ilçenin Alaağaç, Marmaracık ve Ayvaalan mahallelerinin arasında bulunun Alaağaç Deresi mevkiinde operasyon düzenledi. Operasyonda yasa dışı yollarla ekilmiş, bin 500 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Selendi ilçesine bağlı Havaoğlu Mahallesi'nde devam eden operasyonlarda Hint kenevirini ektikleri şüphesiyle E.Ö., E.G., N.Ö. ve A.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyonda yaklaşık piyasa değeri 300 bin TL'lik Hint keneviri yanı sıra, 1 adet define aramak için kullanılan ruhsatsız dedektör, 1 adet ruhsatsız tabancaya da el konuldu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, şüpheliler sorgulama için jandarmaya götürüldü. - MANİSA
Kaynak: İHA
Demirci , Manisa , 3. Sayfa

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