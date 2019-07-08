08.07.2019 20:47
Haberler» Güncel» Haber

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındıİlçeye bağlı Bağlıca Mahallesi'nde A.Ç. (60) ile oğlu Y.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
İlçeye bağlı Bağlıca Mahallesi'nde A.Ç. (60) ile oğlu Y.Ç'nin (34) evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Dedektör köpek "Vicdan"ın da destek verdiği operasyonda 65 kök Hint keneviri, 830 gram esrar ile bir hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan baba ile oğlunun jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Sarıgöl, Manisa, Güncel

Son Dakika Haberleri
22:05   Gümüşhane'de 118 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
22:02   PENDİK'TE HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA SALDIRAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
22:01   Yunanistan'da yeni kabine belli oldu
22:00   İngiltere'de iğrenç olay! Devlet sarayının bahçesinde cinsel ilişkiye girdiler
21:59   İnegöl'de otomobiller çarpışması güvenlik kamerasında
21:56   İBB'DE TEMMUZ AYI İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI - 2
21:56   FETÖ'nün gerçek yüzü İngiltere'de anlatıldı