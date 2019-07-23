Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Sarıgöl
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucu Bağlıca Mahallesi'nde M.Y'nin (38) evine operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği "Volta" ile gerçekleştirilen aramada, mutfakta tepsi içerisinde 300 gram kubar esrar ile oturma odasında masa üzerinde metamfetamin içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparat ile hassas terazi ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, şüpheli M.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.