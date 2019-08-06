Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa
'nın Akhisar ilçesinde, 152 kök hint keneviri, 8 kilo 580 gram kubar esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Arabacıbozköy Mahallesi'nde yaşayan S.M'nin (65) evinin bahçesinde hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Eve düzenlenen operasyonda, boyları 1 ila 2 metre arasında değişen 152 kök hint keneviri, 8 kilo 580 gram kubar esrar ve iki ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.