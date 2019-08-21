Haberler» Güncel» Haber

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, bin 720 ecstasy hap ele geçirildi.

21.08.2019 12:38 Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, bin 720 ecstasy hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Salihli'ye yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği ihbarını alan Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ile Salihli Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Salihli'de durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.
Aramada, aracın bagaj ile arka koltuğunun arasına gizlenmiş bin 720 adet ecstasy hap ele geçirildi. Araçta bulunan R.D. ve S.D. Emniyet'teki işlemlerin ardından, uyuşturucu madde ticareti suçundan Salihli Adliyesi'ne sevk edidi.
Şüphelilerden R.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Salihli, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:45   İstanbul'u kaplayan kara bulutlar havadan görüntülendi
13:44   Güneş keşke peşimizi bırakmasa
13:44   Şanlıurfa'da terör örgütlerine operasyon: 14 tutuklama
13:44   Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
13:44   Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan, Jandarma Komutanı'na "hayırlı olsun" ziyareti
13:44   Foto muhabirlerinin gözüyle Moğolistan
13:44   Kayseri Büyükşehir Belediyesi heyetinden Belediye Başkanı Sayan'a ziyaret