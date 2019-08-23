Haberler» Güncel» Haber

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan operasyonda 2 kilo 48 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

23.08.2019 17:32 Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan operasyonda 2 kilo 48 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Salihli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince A.B isimli şüphelinin ilçe dışından Salihli'ye yüklü miktarda esrar maddesi getirdiği ve sattığı yönünde ihbar alınması üzerine şüpheliyi takibe aldı.

A.B'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, 2 poşet ve zarf içinde toplam 2 kilo 48 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salihli, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:57   Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı
18:57   Kaporta ustasından 300 araçlık koleksiyon
18:56   yasa dışı bahis uyuşturucu batağı gibi; tuzağa düşen mağdur anlattı
18:55   TİKA gönüllüleri Gürcistan'da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı
18:54   Bakanlık: 47 çocuğun mağduriyet yaşamaması için çalışma yapılıyor
18:54   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkeye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı...
18:54   İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti